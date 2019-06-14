Экс-вратарь сборной России по хоккею Максим Соколов был допрошен в отделение СК во Всеволжске по делу об убийстве его супруги Ирины.

Напомним, что убийство произошло на кухне дома в поселке Романовка. В качестве подозреваемых сыновья экс-хоккеиста — 15-летний Арсений и 17-летний Максим. Изначально сообщалось, что это сделал старший сын. Однако позже следствие стало подозревать младшего сына.

В данный момент старший сын спортсмена находится в реанимации — его допросили следователи. Младший 15-летний сын, изначально проходивший в качестве свидетеля, задержан и является главным подозреваемым.