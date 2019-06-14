Сборная Аргентины стала победителем Мемориала Гранаткина-2019, на котором выступали юноши 2001 года рождения. Команда, впервые приехавшая на турнир, в финале обыграла сборную России на стадионе Петровский — 1:0. Единственный мяч в ворота коллектива Александра Кержакова был проведен после розыгрыша стандартного положения.

В целом, на поле Петровского шла равная игра с небольшим преимуществом аргентинцев по голевым моментам. Аргентинцы больше владели мячом, но россияне неплохо действовали на контратаках.

В полуфинале аргентинская сборная переиграла команду Турции (2:0). Сборная России вышла в финал после розыгрыша серии пенальти, в которой команда Кержакова была лучше России-2, которую возглавлял Анвер Конеев.