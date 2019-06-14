Баскетбольный «Зенит» интересуется тяжелым форвардом «Валенсии» Уиллом Томасом. Руководство рассматривает вариант подписания контракта с игроком. В этом баскетболисте лично заинтересован главный тренер «Зенита» Жоан Плаза.

Прошедший сезон 32-летний американец с грузинским гражданством отыграл за испанскую «Валенсию», с которой выиграл Кубок Европы. Томас сыграл в 23 встречах турнира, в которых в среднем набирал 11,8 очка, делая по 3,7 подбора и совершая 1,7 передачи.

Находясь в Европе, Томас выступал за бельгийский «Льеж» и «Остенде», грузинскую «Армию», турецкий «Пынар», итальянский «Авеллино» и испанскую «Уникаху».