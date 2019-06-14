Российским любителям футбола в ближайшее время будет не до сна. С матча Бразилия — Боливия стартует Кубок Америки-2019. Расписание матчей — в инфографике Nevasport.

Первый матч Кубка обойдется без Неймара, который в товарищеском матче против сборной Катара получил разрыв связок правой лодыжки, после чего был вынужден покинуть расположение сборной.

В сборную Колумбии вызван полузащитник «Зенита» Барриос. Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва сыграют на турнире за Перу.

Групповой этап Кубка Америки закончится 25 июня. Четвертьфиналы состоятся 27-29 июня, полуфиналы – 2-3 июля, матч за бронзу – 6 июля, а финал – 7 июля. Традиционные фавориты — Бразилия и Аргентина.