Старший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова дал показания следователям по делу об убийстве его матери в поселке Романовка, — сообщает телеграм-канал Life Shot.

Следователей пустили в палату всего на две минуты. Из-за полученных ран на горле Максим Соколов-младший не мог говорить. После вопросов он кивал, если хотел ответить «да». Мотал головой, если отвечал «нет».

На вопрос, был ли он дома один, Максим помотал головой. После утверждения, что дома были мать и брат — утвердительно кивнул головой.

На вопрос «что случилось» Соколов пытался что-то сказать. Следователи прочитали по губам: «Не помню».

Уточнили: «Не помнишь?». Тот утвердительно кивнул головой.

На этом допрос был закончен.

Максим Соколов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В шее у него находится трубка, по которой поступает кислород. Произносить звуки Соколов-младший сможет только через неделю.

Напомним, что изначально именно Максима подозревали в убийстве матери. Позже главным подозреваемым стал младший сын Соколова Арсений.