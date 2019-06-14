Российская шахматистка Александра Горячкина обеспечила досрочную победу на турнире претенденток за право сыграть в матче за титул чемпионки мира по шахматам.

В Казани, где проходят соревнования, в 12-м туре 20-летняя Горячкина черными фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжуньи. Набрав девять очков, россиянка за два тура до финиша турнира оказалась недосягаемой для соперниц. На втором месте идет украинка Анна Музычук, у которой шесть с половиной очков. Турнире завершится 17 июня.

Таким образом, Горячкин сыграет в матче на титул чемпионки мира по шахматам с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Пока неясно, где и когда состоится этот матч.

Горячкина является двукратной чемпионкой России по шахматам (2015, 2017) и занимает восьмое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).