Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Зенит» вышел из отпуска и провел первую тренировку

Команда Сергея Семака работала в усеченном составе. Не было игроков национальных сборных. Перед началом занятия игроки и персонал поздравили с недавним днем рождения форварда Антона Заболотного. С командой тренировались вернувшиеся из аренды нападающий Лука Джорджевич и вратарь Егор Бабурин. До вторника «Зенит» будет работать в Удельном парке, а затем отправится в Австрию на первый сбор.

«Зенит» заменил тренера по физической подготовке

Вместо испанца Исаака Серрано, который покинул клуб, тренерский штаб команды Сергея Семака пополнил другой испанец Феликс Ледесма. В именитом послужном списке физиотерапевта значатся суперклубы — «Реали» и «Ливерпуль». Также Ледесма работал и в России — находился в штабе московского «Локомотива» и тренировал игроков у Леонида Слуцкого в сборной России.

Юношеская сборная Аргентины выиграла Мемориал Гранаткина

В Петербурге завершился традиционный юношеский турнир. В финальном матчей команд 2001 года рождения сборная России на Петровском уступила команде Аргентины с минимальным счетом 0:1. Аргентинцы забили ближе к концу матча после розыгрыша стандартного положения. Команда Александра Кержакова могла отыграться, но не использовала несколько верных моментов.

Убит чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов

Событие произошло в Лос-Анджелесе. Кольцов стал жертвой случайного маньяка, который убил сноубордиста, пытался убить еще одного, а также застрелил полицейского. Теперь жителю Юты, в мае ушедшему из дома вместе оружием, грозит смертная казнь.

Сборная России по волейболу продолжила победное шествие по Лиги наций

Сборная России переиграла действующих чемпионов мира поляков в третьем туре предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди мужчин. Встреча проходила в Иране и завершилась победой подопчных Туомаса Саммелвуо со счетом 3-1 (24-26, 25-20, 25-22, 25-19). Россияне проиграли первый сет в напряженной концовке, но затем довольно уверенно взяли три партии подряд. Россия вырывается в лидеры турнира, одерживая четвертую победу победу подряд. Уже завтра матч с командой Канады.