Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что не имеет большого удовольствия от выигранных поединков. По словам бойца, его больше привлекает сам процесс, а от большого внимания публики он устал.

Нурмагомедов отметил, что любит соревноваться и тренироваться, однако ему не нравится чувства после победы. Хабиб посетовал, что от них он становится знаменитым. В результате подбегают люди, фотографируются и хотят пообщаться.

«Мне такое не нравится. Устал от подобных вещей. Поэтому я не люблю победы. С ними приходят деньги, внимание, популярность и все такое», — цитирует Нурмагомедова BTsport.

Свой следующий бой Хабиб проведет 7 сентября. Его соперником станет Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.