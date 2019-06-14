Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» даст шанс Александру Кокорину и продлит с ним соглашение, истекающее в конце июня.

Орлов считает, что в декабре Кокорин должен вернуться в футбол. У него будет большая мотивация это сделать. Комментатор отметил, что истекающий контракт должны продлить, но на других условиях.

«А куда деваться? Считаю, шанс парню все равно нужно дать. Кокорин оступился, да. Но мы же гуманисты. Или теперь должны отвернуться от него? Моя позиция такова: любой человек имеет право на шанс. И я буду относиться к Кокорину, когда он начнет тренироваться, с симпатией», — приводит слова Кокорин «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр Кокорин получил реальный срок и отправится в колонию. Он должен выйти на свободу в декабре 2019 года.