Старший тренер юношеской сборной России 2001 года рождения Александр Кержаков подвел итоги Мемориала Гранаткина. Турнир закончился победой сборной Аргентины, которой россияне уступили в финале со счетом 0:1.

По словам Кержакова, Аргентина сыграла лучше и победила. Кержаков считает, что это был самый сильный соперник из тех, с кем приходилось играть в Петербурге.

«С такой интенсивностью в игре наши футболисты прежде не сталкивались ни в сборной, ни тем более в клубах – таких команд у нас просто нет. Соперник делал все несколько быстрее и в этих стрессовых ситуациях мы плохо принимали мячи, часто теряли их», — сказал Кержаков после матча.

Кержаков также покритиковал сроки турнира, отметив, что Данилин из «Спартака» три раза ездил сдавать ЕГЭ. Другие игроки сидели все свободное время за учебниками и переживали не только за спортивный результат, но и за то, как сдадут экзамены.

Отметим, что лучшим защитником турнира признал оборонец «Зенита» и сборной России Даниил Прохин.