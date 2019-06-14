Итальянский наставник «Челси» Маурицио Сарри в ближайшее время должен возглавить «Ювентус» — специалист согласовал контракт с туринским клубом. Как сообщил журналист Фабрицио Романо, в Милане прошла встреча агента Сарри Фали Рамадани и спортивного директора «Ювентуса» Фабио Паратичи.

Обе стороны согласовали двухлетний контракт с продлением еще на один год. «Ювентус» договорился с «Челси» о переезде Сарри в Турин. При этом Сарри не покинет «Челси» до тех пор, пока лондонский клуб не найдет ему замену. На пост наставника «Челси» претендует бывшая легенда клуба Фрэнк Лэмпард, который в данный момент возглавляет «Дерби Каунти».

По данным английских СМИ, зарплата Сарри в «Ювентусе» составил 6,2 млн фунтов стерлингов в год.

Сарри принял «Челси» летом 2018 года. Под его руководством столичная команда в минувшем сезоне заняла третье место в АПЛ, дошла до финала Кубка лиги и победила в Лиге Европы.