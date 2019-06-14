Португальский форвард туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в инстаграме подвёл итоги сезона. В посте он высказался, что это был незабываемый сезон и поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за то, как его приняли в Италии.

«Вы очень важная часть наших побед. Спасибо всем моим фанатам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нам добиться ещё одной исторической победы для страны. Вы всегда будете занимать особое место в моём сердце», — написал Роналду.

Также Роналду похвастался своими достижения за прошедший сезон. Роналду забил победный мяч в Суперкубке Италии. Взял титул Серии А, забил 21 гол и получил звание лучшего игрока. Победил в Лиге наций и сделал хет-трик в полуфинале. Стал первый игрок, кто одержал 100 побед и забил 125 мячей в Лиге чемпионов.

Роналду стал первым игроком, выигравшем 10 турниров под эгидой УЕФА. Стал первым игроком, который отличился за сборную в финальных стадиях чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка Конфедераций и Лиги наций. Оказался первым игроком, который отличился забитыми мячами за сборную в 10 финальных стадиях подряд с 2014 по 2019 год.