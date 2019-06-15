В Бразилии начался Кубок Америки. Дебютным матчем стала между хозяева турнира и сборной Боливия. Встреча состоялась в Сан-Паулу и завершилась уверенной победой бразильцев со счетом 3:0.

Лучшим в составе команды Тите стал хавбек «Барселоны» Филиппе Коутиноьо. На 50-й минут он реализовал пенальти, а через три минуты сделал дубль. Третий гол в игре провел Эвертон на 85-й минуте.

Единственный пенальти в матче был назначен после просмотра видеопомощи VAR. Судья Нестор Питана указал на точку после того, как посмотрел эпизод с попаданием мяча в руку защитников.

Отметим, что Бразилия играла без своего лидера Неймара, который пропускает турнир из-за травмы. В следующем матче бральцы сыграют с Венесуэлой, а Боливия встретится с Перу. Обе встречи пройдут 19 июня.

Кубок Америки пройдет в пяти городах Бразилии. Финал сыграют 7 июля на стадионе «Маракана». В турнире примут участие 12 сборных, в том числе команды из Азии — Япония и Катар.