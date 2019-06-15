Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала снимки в инстаграм, где наглядно показала, как изменилась за время тура Fantasy on Ice в Японии.

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Напомним, что в ходе ледового шоу Медведева посетила четыре города: Макухари, Сендай, Кобе и Тояма. Тур Fantasy on Ice завершится 16 июня. Вместе с Медведевой в шоу принимают участие известные фигуристы — Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и японец Юдзуру Ханю.

До этого Медведева поделилась своей диетой. Оказывается, она есть цветы. Еще в марте Медведева сообщила, что решила стать веганом. Отказавшись от мяса, она сделал выбор в пользу растительного питания.

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль, пропустив вперед представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Алину Загитову.