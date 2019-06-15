Дортмундская «Боруссия» собирается вернуть в клуб центрального защитника Матса Хуммельса, который играет за «Баварию». По сообщению Sport Bild, представители желто-черных уже начали контакт с мюнхенским клубом. «Бавария» же проинформировала главного тренера Нико Ковача об интересе к игроку со стороны Дортмунда.

30-летний Хуммельс перешел в «Баварию» в 2016 году. Текущее соглашения бывшего игрока сборной Германии рассчитано до июня 2021 года.

В минувшем сезоне Хуммельс отыграл за «Баварию» 33 игры во всех турнирах, забив два гола и сделав две голевые передачи.

В этом году главный тренер сборной Германии Иохимм Лев решил сделать смену поколений — несколько ветеранов, среди которых Хуммельс, больше не будут вызываться в национальную сборную.