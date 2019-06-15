Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери отметил, что продолжит свою карьеру. 36-летний хавбек хочет поиграть еще два года, хотя не знает, в каком клубе продолжит карьеру.

Рибери отметил, что у него есть финансово выгодные предложения повсюду, но главное не это.

«Жду хорошего предложения. Я должен думать о своей жене и пятерых детях», — цитирует Рибери L’Equipe.

Контракт Рибери с «Баварией» истекает вот-вот. В мюнхенском клуб он сыграл последние 12 лет своей карьеры, перейдя в «Баварию» в 2007 году из «Марселя» за 30 миллионов евро.

За «Баварию» футболист отыграл 425 матчей, забил 124 гола и сделал 182 результативные передачи. Вместе с командой он выиграл 24 трофея, среди которых Лига чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 титулов Бундеслиги.