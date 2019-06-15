Российский боец ММА Федор Емельяненко решил не заканчивать карьеру — он продолжит выступать в Bellator. О новом соглашении с Федором сообщил президент организации Скотт Кокер на пресс-конференции по поводу турнира Bellator 222.

Новый контракт 42-летнего Емельяненко включает в себя несколько боев. Пока неясно, кто станет следующим соперником Федора. Поединок должен состояться в ноябре или декабре.

Напомним, в последнем бое Емельяненко проиграл. На турнире Bellator 214 состоялся поединок россиянина Фёдора Емельяненко и американца Райана Бейдера.

Тот бой продлился менее минуты — 35 секунд хватило Бейдеру, чтобы отправить Емельяненко в тяжёлый нокаут. Американец сблизился со своим соперником и точно нанёс удар левой рукой. Емельяненко упал — Бейдеру засчитали нокаут.