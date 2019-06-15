В «Зенит» возвращаются футболисты, которые были отданы в аренду: нападающий Лука Джорджевич переходит из «Арсенала», а защитник Миха Мевля — из «Ростова». Кроме того, возвращается в основу правый латераль Денис Терентьев, который прошлый сезон провел во второй команде в ФНЛ.

Все они отправят на первый сбор «Зенита» в Австрию. Джорджевич получит шанс проявить себя в конкуренции с другими нападающими «Зенита». Мевля заменит Луиша Нету — «Зенит» решил никого не приобретать на позицию центрального защитника после ухода португальца. Терентьев же должен составить конкуренцию Игорю Смольникову — в «Зените» освободилась вакансия второго правого защитника после завершения карьеры Александра Анюкова.

Пока не определено будущее форварда Дениса Полоза и защитника Ибрагима Цаллагова. Оба провели минувший сезон в аренде в казанском «Рубине». Есть вероятность, что они также пройдут сбор с командой Сергея Семака, правда, «Зенит» готов рассмотреть вариант с продажей футболистов. Вернулся в клуб вратарь Егор Бабурин — он составит конкуренцию Михаилу Кержакову и Андрею Луневу.

Бабурин и Джорджевич уже провели первую тренировку «Зенита» в Удельном парке.