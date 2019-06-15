Вылетевший в ФНЛ красноярский «Енисей» определился с главным тренером на будущий сезон. Им будет назначен бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев. По сообщению «Матча», официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Адиев дважды по ходу минувшего сезона пытался покинуть «Анжи». Например, два месяца назад Адиев подал в отставку с поста главного тренера «Анжи» после крупного поражения от «Краснодара», однако руководство клуба ее не приняло. Специалиста убедили доработать до конца текущий сезон.

В прошлом сезоне «Енисей» занял последнее место в РПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу. По окончании сезона с поста главного тренера команды ушел Дмитрий Аленичев.

«Анжи» Адиева, как «Енисей», занял 15-е место и покинул высший дивизион страны.