Черногорский тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, что желает получить российский паспорт. Наставник самарского клуба уже более десяти лет работает в России.

«Думаю над этим. Если сейчас в Самаре всё будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт», — цитирует Божовича Sport24.

Прошедший сезон «Крылья Советов» закончили на 13-м месте в РПЛ. В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе команда Божовича одолела «Нижний Новгород». Соглашение наставник с самарским клубом действует еще год.

Ранее Божович работал в пермском «Амкаре», «Москве, московском «Динамо», «Ростове, «Локомотиве» и «Арсенале.