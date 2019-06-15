Олимпийская чемпионка Алина Загитова записала видеобращение для сына Евгения Плющенко Александра.

В нем она желает удачи и успехов маленькому спортсмену.

Чтоб ты всегда слушался родителей, тренеров — обязательно, отдавал себя полностью на тренировках. И конечно же желаю тебе большого-большого здоровья», — сказала Загитова.

Саша Плющенко написал под роликом свой ответ.

«Спасибо прекрасной Алине Загитовой за видеообращение. Я буду много работать, чтобы кататься ещё лучше», — написал шестилетний Саша.

На данный момент Загитова принимает участие в ледовом шоу Fantasy on Ice, показы которого проходят в различных городах Японии.