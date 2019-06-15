Российский форвард Иван Барбашев рассказал, что согласен со своей ролью в «Сент-Луисе». Хоккеист выходит в четвертом звене.

Барбашев отметил, что когда его драфтовали, он уже понимал, что в НХЛ много хороших игроков. Пробиться в первые две тройки очень сложно, но у него была мечта — попасть в НХЛ.

«Мне дали роль в четвертом звене, и я на это согласен», — цитирует нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Несколько дней назад «Сент-Луис» впервые в своей истории взял Кубок Стэнли, обыграв «Бостон» в седьмом матче. Четыре сезона подряд главный трофей НХЛ выигрывают команды, где есть российские игроки.

В 80 матчах регулярного чемпионата на счету Барбашева 26 (14+12) очков, в 25 матчах плей-офф – шесть (3+3) баллов.