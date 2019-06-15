В Петербурге на стадионе Петровский состоялся финальный матч Мемориала Гранаткина среди юношей 2001 года рождения. В решающем матче сошлись сборная России, возглавляемая Александром Кержаковым и команда Аргентины, которая впервые приехала на турнир в Санкт-Петербург.

Матч проходил в равно борьбе, но Аргентина чуть больше создала голевых моментов. Победный мяч был проведен ближе к концовке встречи — отличился центральный защитник аргентинской сборной Леканда.

Фоторепортаж с игры можно посмотреть здесь.

В матче за 3-е место сборная Турции обыграла Россию-2 со счетом 3:2 и стала обладателем бронзовых наград.