Японский фигурист Шома Уно прибыл в Новогорск для работы с группой Этери Тутберидзе на летних сборах. Известно, что вице-чемпион Олимпиады в Пхенчане прекратил работу со своими тренерами Матико Ямада и Михоко Хигути, с которыми тренировался с пяти лет.

Теперь Уно будет временно работать в группе Тутберидзе. Японские СМИ считают, что Уно хочет подтянуть прыжки в частности, четверные лутц и риттбергер. После возвращения в Японию спортсмен продолжит поиск тренера. Возможно, фигурист в следующем сезоне будет работать вообще без тренера.

В сезоне-2018/19 Уно ыбл победителем чемпионата четырех континентов и серебряным призёром финала Гран-при. В составе сборной Японии он занял второе место на командном чемпионате мира.