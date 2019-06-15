Форвард «Зенита» и сборной России проводит отпуск. Капитан национальной команды опубликовал фотографию, на которой он стоит в плавках около бассейна, демонстрируя фирменный жест, которым он отмечает голы после чемпионата мира — 2018.

«Всем хороших выходных!», — написал Дзюба, который имеет еще один год контракта с «Зенитом».

Подписчики Дзюбы возбудились и стали оставлять комментарии.

«Артем Посейдон», «Ну что за дела, Артем! Как я теперь работать буду весь день?», «О боже, Артем, зачем так горячо?»

Недавно Дзюба сходил на рыбалку и оформил дубль.