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  • 14:27,  15 июня 2019
Волейбол
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Волейбол, Лига наций. Прямая трансляция матча Россия — Канада

Сборная России по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley
Сборная России по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley

В Иране продолжается третий тур предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборной России предстоит сыграть с командой Канады. Матч состоится сегодня, 15 июня, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

На данный момент российская сборная располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея шесть побед в семи матчах и 17 очков. В первом туре соревнований россияне потерпели одно поражение — от Франции. Лидируют сборные Ирана и Франции. Команда Канады находится на шестом месте с 12 очками.

В предварительном этапе Лиги наций принимают участие шестнадцать команд, которые играют по круговой системе.

Текст:  Александр Ластовский
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