Волейбол, Лига наций. Прямая трансляция матча Россия — Канада

В Иране продолжается третий тур предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборной России предстоит сыграть с командой Канады. Матч состоится сегодня, 15 июня, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

На данный момент российская сборная располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея шесть побед в семи матчах и 17 очков. В первом туре соревнований россияне потерпели одно поражение — от Франции. Лидируют сборные Ирана и Франции. Команда Канады находится на шестом месте с 12 очками.