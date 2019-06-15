Через несколько дней российский лыжник Александр Большунов будет гоняться с победителем «Тур де Ски» прошлого сезона норвежцем Йоханнесом Клэбо. 19 июня в норвежском Хамаре пройдут соревнования Kirkebakken Grand Prix. Там должна состоятся дуэль Александра Большунова и Йоханнеса Клэбо , обещается приезд Петтера Нортуга.

В женской части соревнований ожидается противостояние Натальи Непряевой с норвежским трио Йохауг-Остберг-Фалла.

Напомним, что Клэбо является победителем «Тур де Ски» минувшего сезона. Победитель общего зачёта Кубка мира так и не подписал контракт с национальной лыжной федерацией. Александр Большунов в минувшем сезоне завоевал четыре серебряных медали на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде, заняв второе место в общем зачете Кубка мира.