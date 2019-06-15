Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос, с кем из бывших игроков он хотел бы встретиться на корте. Лучший российский теннисист отметил своего кумира Марата Сафина — некогда первую ракетку мира.

Хачанов объяснил, что это был один из его любимых теннисистов в то время и он хотел бы сыграть против него. Хачанов занет, что люди немного сравнивает его с ним, ему было бы интересно узнать, чем отличается их уровень игры.

«Также я бы сразился с Андре Агасси и Питом Сампрас, конечно», — цитирует Хачанова журнал Gio Journal.

Недавно Хачанов выбыл из турнира в Штутгарте во втором круге, проиграв итальянцу Маттео Берреттини со счётом 4:6, 2:6.

Хачанов выступает с 2013 года и в данный момент занимает девятое место в рейтинге ATP. Сафин завершил карьеру в 2010 году, имея в активе победу на трех турнирах Большого шлема.