Форвард «Зенита» Дмитрий Полоз, проведший сезон в составе «Рубина» на правах аренды, может покинуть петербургский клуб. По сообщению Sport24, футболист может продолжить карьеру в «Ростове» на неясных пока условиях.

Форвард в 27 матчах за «Рубин» чемпионата России забил пять голов и сделал одну голевую передачу, а «Ростов» по итогам сезон заняла 9-е место в РПЛ.

Ожидалось, что нынешнем летом Полоз получит шанс в «Зените» — пройдет сборы и примет участие в контрольных матчах. В пользу нападающего говорит много факторов. Первый — русский паспорт. Второй — универсальность: Полоз способен играть как на обоих флангах, так и в центре нападения. Наконец, Полоз имеет сыгранную связку с Азмуном, с которым наводил шороху в Европе, играя за «Ростов». Против Полоза работает огромная конкуренция в нападении «Зенита», где к Дзюбе, Азмуну, Дриусси, Заболотному, Ригони, Шатову, Маку вполне вероятно добавится Джорджевич.