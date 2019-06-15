В Иране продолжается третий тур предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборной России стартовала в матче с командой Канады.

На данный момент российская сборная находится на третьей строчке в турнирной таблице, имея шесть побед в семи матчах и 17 очков. В первом туре турнира россияне потерпели одно поражение — от Франции. Лидируют сборные Ирана и Франции. Команда Канады находится на шестом месте с 12 очками.

В предварительном этапе Лиги наций принимают участие шестнадцать команд, которые играют по круговой системе.

Россия претендует на попадание в «финал шести», который пройдет в Чикаго с 10 по 14 июля.