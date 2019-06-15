Центровой сборной России и «Орландо» Тимофей Мозгов пока не может сказать о своем участии в чемпионате мира по баскетболу. Турнир состоится с 31 августа по 15 сентября в Китае. Сам Мозгов весь прошлый сезон пропустил из-за травмы, не сыграв ни одного матча. Сейчас баскетболист проходит восстановление.

«Мое восстановление продвигается. Продолжаю работать над собой. Но не знаю, буду ли готов к турниру, пока не знаю», — цитирует Мозгова ТАСС.

Отметим также, что турнир может пропустить основной разыгрывающий сборной России Дмитрий Хвостов.

На групповом турнире чемпионата мира Россия под руководством Сергея Базаревича сыграет с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.