Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду получил судебные материалы по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги, которую якобы изнасиловал в 2009 году в Лас-Вегасе.

Ранее обвинитель отзывал иск из суда штата Невада, направив его в федеральный суд США. Сейчас Роналду получил судебные документы, позволяющие продолжить дело. Команда юристов Роналду уже обратилась к судье подать новый документ на 46 страницах, где есть аргументы, позволяющие закрыть дело.

Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в гостинице в Лас-Вегасе в 2009 году. Летом того года Роналду, перейдя из «Манчестера» в «Реал», отдыхал с друзьями. Он познакомился с девушкой и переспал с ней. Та сразу после инцидента подала заявление в полицию об изнасиловании, не называя имени того, кто применил к ней силу. Через год юристы Роналду добились бумаги о неразглашении информации, заплатив за это 375 тысяч долларов. Осенью 2018 полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу.