Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова выступила на позательном ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии. Фигуристка открыла публике новый показательный номер под песню Billie Eilish «Bad Guy». Это любимая композиция двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Об этом еще ранее объявил хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз. На того сразу набросились фанаты Медведевой, обвинив в плагиате и воровстве любимого трека фигуристки. О том, что эта композиция любимая для Медведевой, та обмолвилась в одном из интервью. Глейхенгауз заметил, что не видел интервью Медведевой, а музыку к показательному номеру Загитовой они выбрали еще до отпуска.

Напомним, в минувшем сезоне Загитова исполняла программу «Кармен», которая стала победной для фигуристки. Она идеально исполнив её, российская фигуристка стала чемпионкой мира, таким образом собрав все главные титулы в карьере.