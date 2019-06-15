Российская теннисистка Вероника Кудерметова не пробилась в финал турнира в голландском Хертогенбосхе. В полуфинале соревнований она проиграла Элисон Риске из США со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась два часа и 12 минут.

За это время Кудерметова подала десять подач навылет и не сделала ни одной двойной ошибки. Была у Вероники и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — шесть из шести. Ее соперница сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и выполнила шесть брейков.

В финале Риске сыграет либо с хозяйкой кортов Кики Бертенс, либо с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая пробилась в основной турнир через сито квалификации.

В прошлом году чемпионкой турнира в Хертогенбосхе стала сербка Александра Крунич, обыгравшая в финале бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:7 (0:7), 7:5, 6:1.