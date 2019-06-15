В подмосковном селе Братовщина состоялись детские соревнования по картингу, в которых едва не погиб ребенок. Его доставили в больницу с многочисленными ожогами, — сообщает телеграм-канал Mash.

Соревнования по простейшим гоночным автомобилем среди детей прервала страшная авария — 11-летний спортсмен потерял управление своего карта, который перевернулся и загорелся.

На место прибыла бригада скорой помощи — она и отвезла ребенка в больницу. Там у парня зафиксировали ожоги 3 степени. У мальчика поражено ожогами 40% всего тела.

Врачи провели предварительные консультации по лечении, после которых было принято решение перевести мальчика в Москву.