Ярославский «Локомотив» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Александром Свитовым. Соглашение с бывшим хоккеистом «Ак Барса» рассчитано на один сезон.

Свитов играл за «Ак Барс» с сезона 2013/2014. Именно в этом сезоне он принимал участие в Олимпиаде в Сочи. В минувшем сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина сыграл 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 8 очков. Также Свитов сыграл две игры в плей-офф, где очки не набирал.

Также в своей карьере Свитов выступал за «Авангард» и «Салават Юлаев». В КХЛ форвард провел 566 матчей и набрал 219 (103+116) очков. Нападающий является одним из лучших специалистов по игре в обороне.