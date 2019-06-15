Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, в это межсезонье сменит тренера. Дочь Этери Тутберидзе со следующего сезона будет тренироваться в Соединенных Штатах Америки.

Новость спортсменка сообщила в своем «Инстаграме». Российскую пару будет тренировать бывший советский фигурист Игорь Шпильбанд. Ранее Смолкин и Дэвис занимались в группе российского специалиста Елены Кустаровой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Davis (@di__davis) 15 Июн 2019 в 5:01 PDT

«Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда!» – подписала фото фигуристка.

В этом сезоне Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали девятыми на первенстве России среди юниоров.