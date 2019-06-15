Российский танцор балета Сергей Полунин поделился мнением о дебюте фигуристки Елены Ильиных в качестве исполнительницы главной роли в драматическом балете «Распутин».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Полунин рассказал, что Ильиных не была уверена, что сможет успешно выступить как танцовщица. «На репетициях сама Лена не до конца верила, что у нее все получится. Я ее втянул в это, у нее в целом не было планов выходить на сцену», — рассказал артист.

По мнению Полунина, лед – это тоже искусство, а фигуристы умеют выражать чувства, просто в этом случае все было перенесено на сцену. «У Лены мощнейшая энергия – а это то, что считывает, чувствует зритель. Мы же смотрим не на движения, а на энергетику», — заключил танцор, объяснив успешное выступление спортсменки.

Напомним, премьера балета «Распутин» с Еленой Ильиных в главной роли прошла 4 июня в Лондоне.