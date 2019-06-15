Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Канады в матче третьего тура предварительного этапа Лиги Наций, который проходит в Урмии, Иран.

Встреча завершилась со счетом 3:! в пользу российской команды. Первую партию Россия выиграла с минимальным преимуществом 25:23, затем канадцы сравняли счет, второй промежуток окончив со счетом 22:25. Третья и четвертая партии остались за сборной России, счет 25:20 и 25:23.

Самым результативным игроком сборной России стал Денис Земченок, у него 12 очков, в сборной Канады отличился Шеннон Вернон-Эванс — 15 баллов за игру.

Ранее на третьем этапе Лиги наций сборная России обыграла с таким же счетом сборную Польши. Следующий матч российские волейболисты проведут против хозяев площадки — сборной Ирана. Матч пройдет завтра, 16 июня. Начало в 17:00 по московскому времени.