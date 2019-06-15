Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди может в ближайшее время расторгнуть контракт с «Интером» через суд. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

По информации издания, Икарди считает, что клуб занимается моббингом (травля сотрудника в компании с целью ускорить его уход). Под этим аргентинец понимает то, что его лишили капитанской повязки, исключали из заявки, также коллектив изолировался от него в раздевалке. Из-за этого, а также других событий действующий контракт с клубом не был продлен.

Сообщается, что Икарди уже нанял юристов, которые специализируются на трудовом праве. В Серии А существует прецедент, согласно которому игрок смог расторгнуть контракт и уйти из клуба бесплатно, а также получить компенсацию за моральный ущерб. В 2009 году таким образом контракт с «Лацио» разорвал разорвал Горан Пандев.