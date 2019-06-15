Российская фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала новый показательный номер в туре по Японии Fantasy On Ice.

На шоу в городе Кобе спортсменка исполнила программу под композицию японской певицы Мэй Джей «Faith» — англ. «Вера». Хореографом нового шоу-номера выступил известный швейцарский фигурист, двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании Стефан Ламбьель.

Это не первый показательный номер, который Медведева показала в это межсезонье. Ранее спортсменка представила программу под композицию певицы Арианы Гранде «7 rings».

Напомним, ранее Nevasport писал о том, что новым показательным номером поделилась и другая российская фигуристка Алина Загитова. Спортсменка также находится в туре Fantasy On Ice, японскую публику олимпийская чемпионка впечатлила программой под песню американской певицы Билли Айлиш «Bad Guy».