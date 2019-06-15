Младшего сына экс-вратаря петербургского хоккейного клуба СКА Максима Соколова Арсения доставили в суд. Сегодня, 15 июня, ему изберут меру пресечения, поскольку правоохранительные органы подозревают его в убийстве собственной матери и нападении на брата.

Информацию об этом сообщает официальный сайт «Пятого канала». Дело будет рассмотрено городским судом Всеволожска, Ленинградская область.

Напомним, 13 июня в поселке Новая Романовка было обнаружено тело жены Максима Соколова, Ирины, также серьезно пострадал старший сын бывшего вратаря СКА. Следствию Арсений Соколов сообщил на допросе, что произошедшее — дело рук его брата, Максима Соколова-младшего, который готовил ритуальное убийство семьи. Старший сын экс-хоккеиста пришел в себя в больнице, однако не смог вспомнить эпизод трагедии.