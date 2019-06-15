Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич заявил, что был бы не против поработать в Российской Премьер-лиге. Слова специалиста приводит агентство ТАСС.

Далич рассказал, что не думал о работе с российскими клубами, поскольку в данный момент он связан с национальной командой Хорватии. «Но почему бы не стать тренером какого-либо российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге?», — заявил Далич, добавив, что, по его мнению, чемпионат России по футболу становится все сильнее и сильнее.

Напомним, Златко Далич тренирует сборную Хорватии по футболу с 2017 года, наивысшим достижением с командой в его карьере являются серебряные медали чемпионата мира в России 2018 года. В финале Хорватия уступила Франции со счетом 4:2.