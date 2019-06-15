Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал решение Федора Емельяненко продлить карьеру и подписать контракт с промоушеном Bellator.

В интервью агентству РИА Новости Минаков заявил: «Если он понимает, что у него еще есть, как говорится, порох в пороховницах, то почему бы и нет?». По мнению бойца, карьера спортсмена складывается из взлетов и падений. Черная полоса Емельяненко может смениться белой, и в его карьере наступит подъем. «Он чувствует в себе силы, и я считаю, что его надо поддержать», — сказал Минаков.

По мнению россиянина, Емельяненко всем уже все доказал, а сейчас ему предстоит что-то доказывать самому себе.

Напомним, сегодня 15 июня, стало известно, что российский боец ММА Федор Емельяненко принял решение продлить контракт с Bellator.