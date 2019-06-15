Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева приняли участие в японском кулинарном шоу. Сегодня, 15 июня, на одном из японских телеканалов в эфир вышла передача, в которой спортсменки соревновались друг с другом в украшении тортов.

На украшение уже готовых фигуристкам выделили по 10 минут. Столько было дано и спортсменке Алине Загитовой — она участвовала в таком шоу ранее.

Что получилось у Медведевой и Туктамышевой, можно посмотреть на видео:

Сейчас Загитова, Медведева и Туктамышева находятся в туре по Японии с ледовым шоу Fantasy On Ice, где выступают с разнообразными показательными номерами. Завершится тур в городе Тояма завтра, 16 июня. Ранее спортсменки посетили такие города, как Макухари, Сетаи и Кобе.