Хорватский экс-футболист, бывший нападающий московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал слухи о том, что российский нападающий Артем Дзюба может перебраться из «Зенита» в один из клубов Английской Премьер-лиги.

По мнению Олича, сейчас Дзюба находится на пике несмотря на свой возраст (31 год). «Если он хочет поиграть в Англии, то переходить надо в это трансферное окно, потом будет поздно», — сказал хорватский экс-футболист, добавив, что даже просто попасть в топ-команду из Англии сложно. Если Дзюба же перейдет в клуб рангом пониже, но хорошо себя там проявит, то может сменить команду на более успешную.

«Года три-четыре поиграть на самом высоком уровне у него есть», — заключил Олич.

Напомним, агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш заявил, что в это межсезонье будет помогать Артему Дзюбе с трансфером в АПЛ.