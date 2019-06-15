Отец финского полузащитника «Ростова» Романа Еременко, главный тренер финской команды СИК Алексей Еременко оценил выступление своего сына в составе московского «Спартака» после того, как футболист отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина.

В интервью порталу Metaratings.ru Алексей Еременко заявил, что смотрит на игру сына как профессионал и не понимает критики в сторону медлительности полузащитника. «Скорость потерял, медленнее стал. Медленнее стал в чём? Думать он стал ещё быстрее, потому что это опыт», — заявил отец Еременко, добавив, что игроку требовалось время, чтобы набрать игровую форму после двухлетнего перерыва и выйти на свой уровень.

«Но там свои понимания», — заключил Алексей Еременко, делая вывод, почему у его сына не сложилась карьера в «Спартаке».

Сейчас Роман Еременко выступает за «Ростов», не так давно спортсмен подписал с клубом четырехлетний контракт.