Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, каким образом сложится будущее игроков клуба Александра Анюкова, Юрия Жиркова и Луки Джорджевича в следующем сезоне.

Слова функционера приводит агентство ТАСС. Медведев заявил, что все трое футболистов останутся в клубе. Александр Анюков продолжит работу в «Зените» уже в качестве тренера, а Юрий Жирков будет выступать в составе команды. «Луке Джорджевичу предоставят шанс, а дальше все остальное зависит от него», — рассказал Медведев о судьбе черногорского нападающего, который минувший сезон провел в тульском «Арсенале».

Имена игроков, которые пополнят состав клуба, Медведев озвучивать не стал, добавив, что цель «Зенита» — точечное усиление.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» купил трех игроков в зимнее трансферное окно, которые помогли клубу выиграть чемпионат России.