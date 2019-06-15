Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес стал жертвой грабителей. Его дом в столице Испании обокрали, пока он находился в отпуске. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации СМИ, Васкес отдыхал с семьей на Балеарских островах в то время, когда в его дом залезли воры. Злоумышленники вынесли из жилища большое количество ценных вещей игрока, а также имущество его семьи. Общая стоимость украденного в прессе не уточняется.

Васкес стал не первым испанским футболистом, дом которого ограбили в последнее время. От рук злоумышленников пострадали тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, нападающий клуба Карим Бензема и полузащитник Иско, игроки «Барселоны» Жерар Пике, Кевин-Принс Боатенг, Жорди Альба. Также в Мадриде был ограблен дом нападающего мадридского «Атлетико» Альваро Мораты.