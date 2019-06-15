Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Уругвая по футболу Луис Суарес рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться после инцидента с укусом защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини.

По словам Суареса в интервью порталу журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист в тот момент не воспринимал реальность. «Когда жена спросила, что случилось, я ответил, что помню лишь, как мы столкнулись», — заявил спортсмен, добавив, что после инцидента ему пришлось обратиться к психологам, которые помогли ему принять ошибки. «Я много страдал из-за той ситуации. Подвёл жену, детей, партнёров по команде», — сказал Суарес.

Также спортсмен назвал наказание в виде четырехмесячной дисквалификации бесчеловечным, добавив, что думал о конце карьеры, однако «Барселона» подписала с ним контракт. «Когда мне позвонили из клуба, я плакал весь день», — заключил Суарес.

Напомним, Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини в матче группового этапа ЧМ-2014 между Уругваем и Италией.